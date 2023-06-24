مشروع قانون الاعلام: النواب يصادقون على الصيغة الجديدة للمادة 22 محل الخلاف

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت، على الصيغة الجديدة للمادة 22 محل الخلاف من نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام. كما تمت المصادقة بالأغلبية على نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام بأكمله بعد إعادة صياغة المادة 22.

وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي. بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار، وأعضاء من الحكومة.

وعقب التصويت، ثمن وزير النقل، يوسف شرفة، جهود اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان في التوصل إلى صيغة توافقية للمادة 22 من نص مشروع القانون العضوي المتعلق الإعلام. معتبرا أن هذه المادة بصيغتها الجديدة “تشترط على الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي أن يحوز مسبقا على الاعتماد. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.

وأضاف أن أحكام مشروع هذا القانون “تخدم الصحافة وتعزز دورها في الحفاظ على المصالح العليا للبلاد”. داعيا الى وضع “تشريعات متعلقة بالحقل الإعلامي تعمل على سد جميع المنافذ التي قد يتم استغلالها. من قبل جهات أجنبية تتخذ من حرية التعبير والصحافة ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة لزعزعة استقرارها والمساس بسيادتها ووحدتها”.

وكان مقرر اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان قد ثمن بدوره إعادة صياغة هذه المادة بعد التوصل الى صيغة توافقية من طرف أعضاء غرفتي البرلمان.