مشروع قانون المالية 2021: رسم بـ 10 دج على كل كيلوغرام من الأسماك المستوردة

أقر مشروع قانون المالية 2021 إدراج تدبير يهدف إلى ترقية المنتجات الحرف التقليدية.

وهذا من خلال الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المطبق على المجوهرات التقليدية من الفضة الموجهة للتصدير.

كما تضمن مشروع قانون المالية 2021 إعفاء أغذية الدواجن من الرسم على القيمة المضافة.

وتضمن أيضا إنشاء رسم بقيمة 10 دج على كل كيلو غرام من الأسماك المستوردة.

بحيث يهدف هذا التدبير الى تشجيع تنمية نشاط الاستزراع المائي في بلادنا.

بالإضافة الى الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة، على عمليات استيراد بذور الصوجا المخصصة لإنتاج زيت الصوجا المكرر.

مع إلزام مستوردي مكرري السكر البني وزيت الصوجا الخام، بالاستثمار في إنتاج المواد الخام خلال 24 شهرًا من إصدار قانون المالية.

وإلا فإنهم سيفقدون مزايا التعويض والإعفاءات الجمركية والجبائية على الاستيراد.

وتضمن أيضا إعفاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش، من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية.

وأوضح مضمون المشروع أن الاعفاء على القيمة المضافة والحقوق الجمركية يكون عند استيراد نماذج التجميع ‘’SKD’’ و ‘’CKD’’ الموجهة لإنتاج أوتركيب المركبات.