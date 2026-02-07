  مشروع قانون المرور .. رئيس الجمهورية يكشف

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “تبين لنا أن هناك قوى حاولت ممارسة التخلاط والتحريض في موضوع إضراب السائقين”.

وخلال اللقاء الإعلامي الدوري صرح الرئيس تبون كل كلام ومطالب نقابات السائقين كان مقبولا وما ورد في مشروع قانون المرور من عقوبات فيما يخص السياقة في حالة سكر أو تخدير معقولة.

وأضاف رئيس الجمهورية في السياق ذاته ” لو تم إجراء استشارات قبل صياغة مشروع قانون المرور لما وصلنا إلى الإضراب”.

كما كشف رئيس الجمهورية أن الرئيس تبون: رئيس مجلس الأمة استشاره في موضوع مشروع قانون المرور وطلبت منه أن يقوم بواجبه وفق صلاحياته.