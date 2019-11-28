مشروع قانون فرنسي لمنع الإعلانات الخاصة بيوم “الجمعة السوداء”

تقدم برلمانيون فرنسيون بمسودة مشروع قانون، يهدف إلى حظر الحملات الدعائية الخاصة بيوم ” الجمعة السوداء”.

وينتقد أصحاب هذا المقترح القانوني، مخلفات النفايات التي تنجر عن هذا اليوم الاستهلاكي المفرط، مما قد يشكل خطرا على البيئة.

وإنتقد النائب العام الفرنسي ماتيو اورفلان “البلاك فرايدي”، عبر تدوينة قال فيها : “يجب أن نوقف هده الإعلانات التي تضلل المستهلك”.

ويعتبر يوم الجمعة السوداء “البلاك فريداي”، بداية شراء هدايا عيد الميلاد، وبدأت الفكرة في الولايات المتحدة الأمريكية لتنتشر تدريجيا عبر أنحاء العالم