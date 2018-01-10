«مشروع قانون لمنع الإضرابات في المدارس»

تلقت اتصالات من أولياء تلاميذ تيزي وزو لتسجيل أبنائهم في ولايات أخرى.. بن غبريت:

«300 منصب عمل جديد لتدريس الأمازيغية مع الدخول المدرسي القادم»

قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، إنه حان الوقت لأن تقوم الحكومة بوضع حد للإضرابات التي يعرفها قطاع التربية في الجزائر، عن طريق مشروع قانون سيصبّ في مصلحة التلاميذ، على غرار ما هو معمول به في عدد من دول العالم مثل ألمانيا.

وأضافت المسؤولة الأولى عن القطاع، أمس، خلال نزولها ضيفة على برنامج «ضيف التحرير» عل أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أنها تلقت اتصالات من عدد من أولياء التلاميذ بولاية تيزي وزو، والذين طالبوا بإعادة تسجيل أبنائهم في ولايات أخرى بالنظر إلى الإضراب الذي دخل فيه أساتذة الولاية، والذي تجاوز 50 يوما، مما يؤثر على مستوى التلاميذ وتحصيلهم الدراسي.

ودعت بن غبريت الحكومة إلى وضع قانون للحد من الإضرابات التي يعرفها قطاعها، مشيرة إلى أن هذا القانون سيسمح بإتمام البرنامج الدراسي في وقته للاهتمام بالامتحانات الرسمية، مؤكدة أنها أصدرت تعليمات إلى مديري التربية في كل من تيزي وزو والبليدة لتجنيد عمال مؤقتين والاستعانة بالمتقاعدين لوضع حد للإضراب، داعية الأساتذة لتحمل مسؤوليتهم والتعقل لفائدة مصلحة التلميذ.

من جهة أخرى، أعلنت وزيرة التربية الوطنية عن فتح 300 منصب عمل جديد مع الدخول المدرسي القادم ستخصص لتوسيع تدريس الأمازيغية. وأكدت، نورية بن غبريت، أن الاجتماع الوزاري المشترك الذي ترأسه الوزير الأول أحمد أويحيى، أول أمس، وافق على تخصيص هذه المناصب المالية الإضافية من أجل تعزيز تدريس الأمازيغية في قطاع التربية الوطنية، وسيكون ذلك عبر عمليتين متزامنتين سيتم إطلاقهما، الأولى تتمثل في توسيع عدد الولايات إلى 10 ولايات إضافية لتدريس اللغة الأمازيغية والثانية تتعلق بتقوية وتدعيم التعليم في الولايات الـ38 التي تدرس فيها.

وأوضحت بن غبريت أن عملا تحسيسيا سيوجه لمديري التربية ومديري المؤسسات التربوية لتشجيعهم على فتح أقسام لتدريس اللغة الأمازيغية.