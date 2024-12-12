مشروع قصر المعارض الجديد محور اجتماع بين وزيري التجارة والصناعة

ترأس وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، اليوم الخميس، رفقة وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اجتماع عمل خصّص لبحث تقدم أشغال إنجاز مشروع قصر المعارض الجديد.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تفاصيل نسبة تقدم المشروع الذي أوكلت مهام إنجازه لشركة “باتيميتال”.

وشدد الطيب زيتوني، في كلمته، على ضرورة استكمال هذا المشروع الاستراتيجي في الآجال المحددة. مشيراً إلى أنه سيشكل نقطة تحول هامة في البنية التحتية الاقتصادية للجزائر. وأبرز الوزير أن قصر المعارض الجديد سيكون جاهزاً لاستضافة التظاهرات الاقتصادية الكبرى، وحتى القارية والإقليمية. كالطبعة الرابعة من معرض التجارة البينية الإفريقية المقرر تنظيمه في سبتمبر 2025.

وأضاف الوزير أن المشروع يأتي ضمن خطة طموحة تشمل إنشاء 12 فرعاً جديداً لمجمع “صافكس” على مستوى عدة ولايات. بهدف تعزيز البنية التحتية التجارية وتحسين توزيع النشاطات والمعارض على المستوى الوطني. مشيرا إلى أن هذه الفروع ستساهم في تعزيز فرص الاستثمار وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق الوطن.

كما دعا زيتوني إلى تضافر الجهود بين مختلف الأطراف المعنية لضمان جاهزية المشروع. مشدداً على أن نجاح مشروع قصر المعارض الجديد هو مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً فعالاً وإدارة محكمة.

من جهته، أوضح وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، أن الوزارة ملتزمة بتقديم الدعم اللازم لتجاوز العقبات التقنية واللوجستية. مؤكداً أن المشروع سيكون رافداً حيوياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة الجزائر كمركز اقتصادي وتجاري إقليمي.

و بعد الاجتماع، قام الوزراء بزيارة ميدانية إلى موقع المشروع، حيث تفقدوا سير الأشغال.

ويتربع مشروع قصر المعارض الجديد على مساحة 54 هكتارا، إذ يتوفر، فضلا عن أجنحة العرض، على العديد من المرافق والخدمات، على غرار قاعات للمؤتمرات ومطاعم. ويشمل الشطر الأول من المشروع، الذي تفقد الوزراء سير الأشغال به، إنجاز قاعة العرض الأولى، منتدى (ساحة)، مجمع للمؤتمرات بسعة 500 مقعد، قاعة اجتماعات بسعة 200 مقعد، على مساحة إجمالية قدرها 45 ألف متر مربع.