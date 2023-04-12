مشروع لإدراج مادة السلامة المرورية في البرامج التربوية

كشف ممثل مكتب الوقاية والأمن عن الطرقات بوزارة النقل، ميلود موراد، عن وجود مشروع لإدراج مادة السلامة المرورية في برامج الأطوار التعليمية الثلاث للمنظومة التربوية.

وقال ذات المسؤول في ندوة احتضنها منتدى جريدة “الشعب” حول موضوع إدراج مادة التربية المرورية في البرامج التربوية. أنه سيتم قريبا تنصيب لجنة تضم عدة قطاعات لتجسيد المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تعليم قواعد السلامة المرورية. والوقاية والأمن عبر الطرق في المؤسسات المدرسية”.

كما شدد الخبير الدولي في مجال السلامة المرورية، محمد كواش، على أهمية التربية المرورية في معالجة ظاهرة حوادث المرور. مشيرا إلى أن إدراج هذه المادة في المنهج المدرسي وتعميمها على الأطوار التعليمية الثلاثة. ينبغي أن يتم بأساليب بيداغوجية مختلفة وبآليات متطورة وذلك وفقا لمفاهيم ومخططات علمية مدروسة”.

و أبرز ضرورة وضع مخططات لتسيير الحركة المرورية تشرف عليها مصالح الدرك الوطني لمواجهة المخالفين للقوانين. مشيرا إلى أنه “يتم سنويا تسجيل وفاة 500 طفل متمدرس بسبب حوادث المرور.

من جهته، كشف الرائد سمير بوشحيط من مركز الإعلام والتنسيق المروري بالدرك الوطني، عن تسجيل 395 حادث مرور منذ بداية شهر رمضان الكريم. حيث خلفت هذه الحوادث وفاة 120 شخصا وإصابة 559 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. أي بارتفاع في عدد الوفيات (+10) وفي عدد الجرحى (+100). مرجعا ذلك الى عدة أسباب من بينها “السرعة المفرطة والتجاوزات الخطيرة وتهور بعض السائقين ونقص الوعي المروري على مستوى الطرقات”.

ولمواجهة تفاقم هذه الظاهرة، أكد نفس المتحدث أن مصالح الدرك الوطني “أسدت تعليمات الى مختلف وحداتها العاملة في الميدان للتعامل بصرامة مع المخالفين للقوانين وتطبيق الأحكام الردعية لحركة المرور وكذا استعمال الأجهزة التقنية لمراقبة السرعة المفرطة”.

بدوره، أكد ممثل الحماية المدنية، نسيم برناوي، على ضرورة ترسيخ الثقافة والسلامة المرورية في أوساط المجتمع. داعيا إلى تبني مقاربة جديدة في السلامة المرورية من خلال التوعية والتحسيس.

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