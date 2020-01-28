مشروع لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الجزائر وليبيا

أعلن وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، عن وجود مسعى لإنشاء مراكز تبادل تجاري بين الجزائر وليبيا، خلال أشغال منتدى الأعمال الجزائري الليبي.

وكشف رزيق، أن وزارة التجارة تعتزم وضع معارض اقتصادية للتبادل التجاري، في كل من وادي سوف وإليزي، وفي منطقة حرة على الحدود الجزائرية الليبية.

وتناول منتدى الأعمال الجزائري الليبي، والذي نظمته غرفتي التجارة الجزائرية والليبية، وعرف حضور 50 رجل أعمال ليبي، بفندق الأوراسي بالعاصمة، تطوير العلاقات الإقتصادية الجزائرية الليبية، من خلال تشجيع الإستثمار والشراكة بين البلدين.

ودعا وزير التجارة، رجال الأعمال الجزائريين، للإستثمار في ليبيا وترويج منتجاتهم هناك، مؤكدا في الوقت ذاته، أن الجزائر ترحب برجال الأعمال الليبيين، لتجسيد مشاريعهم الإقتصادية بالجزائر.