مشروع لتطوير الخدمات التأمينية المقدمة لزبائن سونلغاز

إستقبل الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، اليوم الثلاثاء، ناصر سايس، الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين، حيث تم التطرق لمشروع تطوير الخدمات التأمينية المقدمة لزبائن سونلغاز.

وحسب بيان لسونلغاز، خصص الاجتماع الذي تم على مستوى المديرية العامة لسونلغاز، وبحضور عدد من الإطارات المسيرة فيها، لتقييم مستوى التعاون بين الشركتين في مجال التأمينات.

وعبر الرئيس المدير العام لسونلغاز، عن ارتياحه بخصوص مستوى أداء الشركة الجزائرية للتأمين خلال الفترة الأخيرة. في معالجة عديد الملفات وتسريع وتيرة حل كل العراقيل.

وهو ما يعكس حسب المسؤول الأول في سونلغاز، إرادة الشركتين في تعميق مستوى الشراكة بينهما وتحسين نوعيتها.

ومن جانبه، أثنى ناصر سايس، على جدية إطارات سونلغاز وفاعليتهم في تسريع وتيرة العمل. بخصوص تسوية عديد الملفات المتعلقة بالتأمين لاسيما الملفات المتعلقة بالشركات الفرعية التابعة لسونلغاز.

ومن جهة أخرى، تحدث الرئيس المدير العام لسونلغاز، عن مشروع تطوير الخدمات التأمينية المقدمة لزبائن سونلغاز. الذي يتم العمل عليه من قبل فرق مشتركة بين الشركتين.

وهو المشروع الذي أكد الرئيس المدير العام لسونلغاز بخصوصه أنه يندرج في إطار تنفيذ برنامج السلطات العليا للبلاد. والمتعلق برقمنة كل القطاعات وتطويرها بما يسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة.

وفي سياق بحث سبل اشراك الشركة الجزائرية للتأمين ضمن مشروع التعاون بين سونلغاز والشركة النيجيرية للكهرباء نيجيلاك والمتعلق بإنجاز محطة لإنتاج الكهرباء في النيجر، اقترح عجال، مرافقة الشركة الجزائرية للتامين لسونلغاز خلال مرحلة نقل المعدات الكهربائية المتعلقة بالمشروع إلى دولة النيجر.