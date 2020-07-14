مشروع لتمكين الشباب من إنشاء مؤسسات مصغرة في المجالات الثقافية

تباحثت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة بالجزائر العاصمة مع الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغّرة نسيم ضيافات سُبل تعزيز التعاون بين القطاعين، حسب بيان لوزارة الثقافة والفنون.

واتفق الطرفان خلال هذا اللقاء المقام في إطار “التنسيق الحكومي”، على “خلق ديناميكية ثقافية مؤسساتية” من خلال الانفتاح على المؤسسات المصغرة في المجال الثقافي وتحفيز الشباب على تجسيد أفكارهم، بمساعدتهم على دخول عالم المؤسسات المصغّرة في شتّى المجالات الثقافية المتاحة.

وأمرت بن دودة مصالحها -في هذا الإطار- بتشكيل “فوج عمل” على مستوى وزارة الثقافة والفنون “للتحضير لإطلاق المشروع”، و”لاستقبال ترشيحات الشباب” الراغبين في إحداث مؤسسات مصغّرة في المجالات الثقافية.