مشروع لتوسعة جناح الإستعجالات بمستشفى رويبة في العاصمة

كشفت المقاطعة الإدارية للرويبة عن مشروع توسعة جناح الإستعجالات بمستشفى رويبة وتخفيف الضغط على الهياكل الحالية.

وأوضح بيان المقاطعة أنه بعد موافقة والي ولاية الجزائر، ومساهمة مالية من المجلس الشعبي لبلدية رويب سيتم توسعة جناح الإستعجالات بذات المستشفى.

والهدف من هذا المشروع تخفيف الضغط على الهياكل الحالية من خلال إعادة توزيع التكفل بالمرضى حسب الخارطة الصحية بالتنسيق مع هياكل الصحة الجوارية.

كما اوضح البيان بعد اعتماد دفتر الشروط من طرف لجنة الصفقات العمومية للولاية، تم الإعلان عن مناقصة وطنية مع اشتراط قدرات دنيا للانجاز.

وذلك وفق التنظيم الخاص بالصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.

وفي ذات السياق، سيتم توطين إنجاز مستشفى الأمومة و الطفولة بحي عميروش بالرغاية، وتم التعاقد مع مؤسسة كوسيدار لإنجاز هذا الصرح الصحي الذي سيدعم التكفل بصحة الأم والطفل.