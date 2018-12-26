مشروع “مدار” العالمي مع شباب بلوزداد يصنع الحدث

كشفت مصادر من بيت شباب بلوزداد عن البرنامج الذي سطّرته شركة “مادار” لإعادة الهيبة لأبناء لعقيبة وإعادته لسكة الألقاب.

وقامت الشركة بتسديد ديون بلغت 13 مليار، حيث أصبح ولا لاعب يدين للفريق حتى الحاليين إلى شراء لوازم الرياضية وأجهزة لتقوية العضلات.

إضافة لشراء حافلة جديدة خاصة بالفريق وإقتناء سيارة حمولة خاصة بالفريق، كما تنوي الإدارة الجديدة شراء سيارة إسعاف وكراء عمارة لمكتب الإدارة.

وعلى المدى القريب وضع المسؤولون الجدد برنامجا لإعادة تهيئة مركز تكوين “الخروبة” على الطريقة الأوروبية إضافة لتوسعة ملعب 20 أوت وبناء مستشفى صغير.