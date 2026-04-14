مشروع مدينة صناعية متكاملة ببوغزول يدخل مرحلة الدراسة

عقدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الثلاثاء، اجتماع عمل مع صاحب مشروع إنشاء مدينة استثمارية صناعية متكاملة. خصِّص لبحث سبل تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع.

ويندرج اللقاء في إطار دراسة آليات تمكين المتعاملين الخواص من تطوير مناطق صناعية ونشاط متكاملة على أراضٍ بملكية خاصة. وهذا بما يفتح آفاقًا واعدة أمام المبادرات الاستثمارية النوعية.

وتم استعراض تفاصيل المشروع الذي يرتقب إنجازه بمدينة بوغزول (المدية)، على مساحة 74 هكتارًا في مرحلته الأولى، مع إمكانية توسيعه إلى 150 هكتارًا.

ويضم المشروع وحدات إنتاجية متعددة، إلى جانب مرافق خدماتية وبنى تحتية داعمة. وهو ما من شأنه خلق نسيج صناعي مندمج وخلق مناصب الشغل في المنطقة.

وخلال اللقاء، تم تناول المناقشات الجوانب التقنية والاقتصادية للمشروع، وضعية العقار والإجراءات الإدارية المرتبطة به. وأيضا بحث الآليات الكفيلة بتذليل الصعوبات وتوفير الظروف الملائمة لانطلاقه في أقرب الآجال.

وفي الختام، تم الاتفاق على تنظيم زيارة ميدانية إلى موقع المشروع يوم الاثنين المقبل بالتنسيق مع الأطراف المعنية. بهدف إعداد تصور عملي لإمكانية تجسيد المشروع وتحديد الإطار التنظيمي والإجرائي للانطلاق في مرحلة الإنجاز.