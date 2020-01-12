مشروع مشترك بين شركة LG إلكترونيكس وشركة LOXOFT

عقدت شركة إل جي إلكترونيكس مع شركة لوكسوفت إتفاقية شراكة لإنشاء مشروع مشترك.

كشفت شركة أل جي إلكترونيكس،في بيان لها، أن شركة أل جي إلكترونيكس ولوكسوفت قررتا إنشاء مشروع مشترك، وتقرر تحديد مقر الشراكة في ولاية كاليفورنيا.

وأضاف البيان أن الشراكة تهدف إلى التطوير وإحراز التقدم لـ “ويب أو إس أوتو” webOS Auto، وذلك من خلال منصة تكون رائدة في السوق.

وأشار بيان الشركة أن الإتفاقية تم إبرامها في مدينة لاس فيغاس خلال معرض الإلكترونيات الإستهلاكية 2020.

ووقع على الإتفاقية كل من الرئيس ومدير التكنولوجيا لشركة “إل جي” د. آي بي بارك، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة لوكسوفت التابعة لـ”دي إكس سي تكنولوجي” ديميتري لوشنيني.

وأكد البيان دخول الشركة الجديدة حيز التنفيذ خلال الربع الأول من سنة 2020، مع الإعلان عن فريق الإدارة.

ومن خلال الشركة الجديدة، ستعمل إل جي و لوكسوفت على نشر قمرة القيادة الرقمية الجاهزة للإنتاج ، والإعلام الترفيهي، مع ضمان الترفيه.