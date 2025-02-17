مشروع مصفاة حاسي مسعود محور لقاء حشيشي ومدير شركة “تكنيكاس ريونيداس” الإسبانية

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم الاثنين، بمقر المديرية العامة للشركة، وفدًا من الشركة الإسبانية “تكنيكاس ريونيداس” برئاسة مديرها التنفيذي خوان ليادو أربورا، بحضور إطارات بالمجمع .

وحسب بيان مجمع سوناطراك، فقد ناقش اللقاء المشاريع التي تعمل على إنجازها شركة “تكنيكاس ريونيداس”، وتشمل مشروع مصفاة حاسي مسعود الجديدة، بالإضافة إلى مشروع إنتاج البولي بروبيلين في تركيا.

وفي هذا السياق، أكد رشيد حشيشي على أهمية احترام الآجال المحددة لإنجاز المشاريع. مشيرا إلى أن مجمع سوناطراك سيوفر الدعم اللازم لضمان تسليم هذه المشاريع وفق المخطط الزمني المتفق عليه. خاصة في ما يتعلق بمشروع مصفاة حاسي مسعود، نظرا لما يحمله من أهمية اقتصادية واستراتيجية. إذ سيساهم في تعزيز الإنتاج الوطني من البنزين والمازوت، ما يفتح آفاقا جديدة للتصدير.

للتذكير، فإن “تكنيكاس ريونيداس” تعدُّ من الشركات الرائدة في مجال إنجاز المنشآت الصناعية، وفق صيغة الهندسة والإمداد والبناء. وتقدم خدمات متكاملة في هذا الميدان عبر مختلف أنحاء العالم.