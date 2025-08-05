مشروع منجم الزنك والرصاص ببجاية..هذا هو جديد مجمع “سونارم”

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع “سونارم” بلقاسم سلطاني ممثلين عن مواطني قرية ايت بوزيد المعنيين بعملية نزع الملكية لفائدة مشروع منجم الزنك والرصاص أميزور تالة حمزة، ببجاية. بحضور النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية بجاية ماسينيسا واري، و اطارات من المجمع، من أجل مناقشة آليات التعويض الممكنة وتسهيل انطلاق المشروع في أقرب الآجال.

هذه الخطوة تندرج في إطار استدراك التأخر المسجل في وتيرة الإنجاز، لا سيما في ظل دخول المشروع مرحلة جديدة بعد إبرام شراكات استراتيجية مع شركاء. دوليين من الصين وأستراليا، عبر الشركة المختلطة “بجاية للزنك و الرصاص”. الحائزة على رخصة الاستغلال.

كما يمثل المشروع أحد أكبر 12 منجماً في العالم. باحتياطي يفوق 24 مليون طن سنوياً، وسيتم استغلاله وفق تكنولوجيات نظيفة ومتقدمة. مما يعزز موقع الجزائر كلاعب محوري في السوق العالمية للزنك والرصاص.

وفي هذا الاطار جدد ممثلي المواطنين دعمهم لهذا المشروع الهيكلي،خصوصا في ظل المساعي. الجادة التي يبذلها المجمع من أجل المساهمة في تقديم تعويضات عادلة، ومعبرين عن ثقتهم في التزام المجمع بضمان حقوقهم. مؤكدين انخراطهم الإيجابي في إنجاح هذا المشروع الوطني، في انتظار استكمال الإجراءات المرتبطة. بمحضر الاجتماع، الذي جرى التوافق على مضمونه خلال اللقاء. من خلال التوقيع عليه لاحقا بطلب من ممثلي المواطنين، قصد مواصلة التشاور محلياً مع سكان القرية.

ويُعبر مجمع “سونارم” عن ثقته في أن هذا المسعى التشاوري سيسمح بتعزيز التوافقات المحققة، ويمهد لتنزيل خارطة الطريق المتفق عليها ميدانياً. بما يخدم مصالح السكان، ويسرّع في تجسيد هذا المشروع الاستراتيجي. وفق رؤية تشاركية تضع المواطن في صلب العملية التنموية.