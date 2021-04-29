مشروع ميثاق إقتصاد المياه: تسعيرة الماء الحالية لا تشجع على توفيره

كشف مشروع ميثاق إقتصاد المياه، أنه لحد الآن لم يتم إستخدام تسعيرة المياه والضرائب كأداة تحفيزية لتوفير المياه.

وأكدت الوثيقة التي تحصلت عليها “وأج”، أن الأسعار المفروضة حاليا على المشتركين لا تعكس تكلفتها الفعلية، وهي “غير مناسبة لتكاليف التسيير ولندرة المورد المائي”.

واقترح المشروع لترشيد إستخدامات المياه، تطوير تقنيات موضعية للري وتوفير المياه، وإعادة تدوير المياه في القطاع الصناعي.

وكشفت الوثيقة، أنه يجب الترويج لمعدات توفير المياه في قطاع البناء وتحفيز الشركات لشرائها.

بالإضافة إلى تجميع مياه الأمطار وإعادة تقييم الموارد المائية وفقا لتغيرات المناخ وتشجيع المشاريع البحثية بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي.