مشروع ميثاق خاص بالمكلفين بالاتصال لوزارة العمل والتشغيل مع بداية 2020

كشف وزير العمل والتشغيل عن مشروع ميثاق خاص بوظيفة المكلفين بالاتصال بهيئات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مع بداية 2020.

ودعا تيجاني حسان هدام إلى تكثيف برامج التكوين والتكوين المستمر لفائدة الاعوان والاطارات المكلفين بالاتصال.

وشدد هدام لدى إشرافه اليوم على أشغال اللقاء الوطني حول الاتصال المؤسساتي على ضرورة ضبط برنامج تكويني يمتد للسداسي الأول من سنة 2020.

ليكون دليلا توجيهيا حول الممارسة واجراءات الاتصال على مستوى القطاع.

وتم خلال هذا اللقاء الوطني عرض حصيلة اللقاءات الجهوية ومناقشة التوصيات المنبثقة عنها ووضع أدوات عملية لتنسيق وضبط نشاط الاتصال على المستوى المحلي والوطني في قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.