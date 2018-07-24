مشروع نموذجي لتنمية ثقافة المقاولاتية لدى تلاميذ الطور المتوسط

أطلقت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، مشروعا نموذجيا لفائدة تلاميذ أقسام التعليم المتوسط.

المشروع تحت تسمية “ابداع” يسمح بتنمية ثقافة المقاولاتية لدى تلاميذ الطور المتوسط.

وحسب المفتش العام بوزارة التربية الوطنية، نجادي مسقم، فان هذه التجربة “تمت بالتنسيق مع أستاذة جامعية مختصة في المقاولاتية .

وهذا من خلال تجربة تسمح للتلاميذ المتمدرسين في الطور المتوسط بتنمية افكارهم في مجال المقاولاتية والتسويق.,

مشيرا الى انه “منذ شهر ماي الماضي، شرعت المقاولة فتيحة راشدي في تدريب مفتشين قاموا بدورهم بتأطير.

وتدريب تلاميذ في الطور المتوسط قدموا من عدّة ولايات عبر الوطن وذلك على مستوى ثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة (الجزائر

العاصمة)”.

واقترح السيد نجادي مسقم “ادراج فكرة المقاولاتية في المناهج التربوية بطريقة تمكن التلميذ من تنمية قدراته في المجال الذي يميل اليه.

وزرع لديه إمكانية تصور مشروعه الذي يعود بالفائدة على الإقتصاد الوطني وذلك انطلاقا من كلّ الموارد المتاحة لديه”.