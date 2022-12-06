مشروع نهائي الحاويات: بلجود يمهل “هيونداي” وميناء جن-جن ”نهاية العام” لحل النزاع

حدد وزير النقل كمال بلجود، ”نهاية العام” كأقصى أجل لحل النزاع بين إدارة ميناء جن-جن (جيجل) والشريك الكوري الجنوبي ”هيونداي”. والمكلف بإنجاز مشروع نهائي الحاويات بذات الميناء لكي يتسنى استكمال الأشغال.

كما أكد وزير النقل، أن النزاع القائم بين الطرفين والذي استمر لمدة خمس سنوات. تابعا ”وجب حله قبل نهاية العام الجاري و إلا سيتم اتخاذ إجراءات صارمة في حق المتسبب في هذا التأخر “.

في حين، أضاف الوزير بأن نهائي الحاويات يعتبر رئة الميناء ورئة الاقتصاد الوطني. و أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لهذا المشروع لما له من انعكاسات إيجابية ومردودية حقيقية مستقبلا.

وواصل وزير النقل أن صاحب المشروع ممثلا في ميناء جن-جن والشريك الكوري الجنوبي “هيونداي ” التزما بإيجاد حلول للوضعية الحالية. وهذا خلال أيام” وإلا سيتم –كما أضاف- فسخ العقد وتعويض الشركة المنجزة بشركات أخرى محلية. خاصة و أنه لم يبق الكثير لاستكمال المشروع.

في حين، ذكر وزير النقل كمال بلجود، بأن نهائي الحاويات بعمق 17 مترا سيسمح باستقبال البواخر الكبرى. والتكفل بها في مدة زمنية قصيرة ومن ثم ضمان موارد إضافية بالعملة الصعبة. خاصة و أن تأخر التكفل بالبواخر على مشارف الموانئ الجزائرية “ينجر عنه توابع لاسيما دفع غرامات التأخر”.

كشف وزير الأشغال العمومية، أن استلام الشطر الأول بطول 30 كلم لمشروع إنجاز منفذ الطريق السيار جن-جن،العلمة (سطيف)، صيف .2023

كما أوضح لخضر رخروخ، في تصريح للصحافة، أن هذه المسافة يوجد 13 كلم منها بمقطع جيجل و17 كلم بسطيف. لافتا إلى أن كل الظروف مهيأة لاستكمال الأشغال من تحرير للرواق وإيجاد حلول للمشاكل الإدارية.

وبخصوص المشروع الممتد على مسافة 110 كلم منها 45 كلم بولاية جيجل و15 كلم بولاية ميلة و50 كلم بولاية سطيف. صرح الوزير بأنه تقرر ”إعادة بعث أشغال هذا المشروع التي كانت متوقفة لعدة أسباب وتمديد آجال استلامه بـ36 شهرا”.