مشروع هام لإنتاج السكر في ورقلة

إستمع المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، عمر ركاش، اليوم الثلاثاء، إلى عرض حول مشروع إنجاز مصنع لإنتاج السكر المنتج من الشمندر.

وعقد ركاش،جلسة عمل مع المدير العام لشركة “تافاديسTAFADIS”، أحمد دراي، وهو صاحب المشروع. بحضور إطارات من الوكالة وكذا من الشركة.

وتم خلال هذا اللّقاء عرض مشروع مهيكل واستراتيجي في غاية الأهمية والمتمثل في إنجاز مصنع لإنتاج السكر المنتج من الشمندر.

ويتم التحضير لإطلاق هذا المشروع بولاية ورقلة والذي ستتجاوز تكلفة إنجازه 80 مليار دينار جزائري.

ومن المتوقع أن يخلق هذا المشروع، ما يفوق 600 منصب عمل مباشر والآلاف من مناصب العمل الموسمية وغير المباشرة.