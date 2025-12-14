مشروع وطني لمرافقة 38 مؤسسة تعليم عالٍ للحصول على إيزو 9001-2015

تمّ، اليوم الأحد، بالمدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالقليعة، وبالشراكة مع المديرية الفرعية للتقييم وضمان الجودة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم يوم علمي إعلامي مفتوح لفائدة مؤسسات منطقة الوسط المعنية بتنفيذ برنامج وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ كمال بداري، الرامي إلى تجويد أداء مؤسسات التعليم العالي المعنية بالحصول على شهادة المطابقة لمعيار “إيزو ISO 9001:2015″، والبالغ عددها 22 مؤسسة في منطقة الوسط من أصل 38 مؤسسة على المستوى الوطني.

استُهلّ البرنامج بكلمة افتتاحية ترحيبية ألقاها مدير المدرسة، البروفيسور طوماش الرشيد، الذي أكد في كلمته على أهمية الانخراط الفعلي في ديناميكية الجودة وتحسين أداء مؤسسات التعليم العالي. بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للقطاع في مجال الحوكمة وضمان الجودة.

عقِب ذلك، قدّم الدكتور عمر هارون، نائب مدير التقييم وضمان الجودة بالوزارة، محاضرة متميزة بعنوان: «الجودة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي: نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 كنموذج». تطرق فيها إلى أهمية تبنّي أنظمة إدارة الجودة الحديثة، ودورها في تحسين الحوكمة الجامعية وضمان جودة التكوين والبحث العلمي. مع إبراز متطلبات معيار ISO 9001:2015 وكيفية تكييفه مع خصوصيات مؤسسات التعليم العالي.

كما قدّم كريم كيارد، الخبير المعروف في مجال الإدارة والجودة، مداخلة ثرية بعنوان: «عرض تجارب حول تطبيق مقاربة التحسين المستمر والحصول على شهادة ISO 9001:2015 بالمدرسة العليا الجزائرية للأعمال (ESAA)». استعرض من خلالها التجربة العملية للمؤسسة، والتحديات التي واجهتها، والنتائج الإيجابية المتحققة على مستوى الأداء المؤسسي وجودة الخدمات البيداغوجية والإدارية.

واختُتمت فعاليات اليوم العلمي بنقاشات بنّاءة وتوصيات عملية، أكدت على ضرورة مواصلة مرافقة مؤسسات التعليم العالي في مسار إعداد، وتنفيذ وتحسين أنظمة إدارة الجودة وفق المعيار ISO 9001:2015. حيث جدّد ممثل الوزارة، الدكتور عمر هارون، التأكيد على وجود برنامج وطني لمرافقة الدفعة الأولى من مؤسسات التعليم العالي المعنية بالحصول على شهادة الإيزو ISO 9001:2015 . وذلك بصفة مستمرة وفعّالة خلال المراحل القادمة من تنفيذ المشروع.

يأتي تنظيم هذا اليوم العلمي ليترجم التزام إدارة المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالمساهمة الفاعلة في ترقية جودة التعليم العالي والبحث العلمي. وتعزيز تموقع المؤسسة ضمن الشبكة الوطنية للمدارس العليا، مع الحرص على مواكبة المعايير والممارسات الدولية في مجال الجودة والحوكمة الجامعية.