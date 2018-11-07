مشروع 100 سكن ريفي بقرية مهدية مجمد منذ 2012 بوهران

ناشد مواطنو قرية مهدية بوادي تليلات في وهران، الوالي مولود شريفي، التدخل لايجاد حل لتأخر استلامهم رخص البناء والاعانات المالية.

يأتي هذا بعدما تم منحهم مقررات الاستفادة من السكن الريفي بمجمع 100 مسكن منذ سنة 2012.

وحسب الوثائق التي تحوز النهار على نسخ منها، فقد بقي المشروع مجمدا.

أما عن حجة المسؤولين المحليين على مستوى البلدية ودائرة وادي تليلات، فإن الأرض فلاحية.

الأمر الذي لم يستوعبه المشتكون، كون تم إنجاز على نفس الأرضية مشروع 200 سكن اجتماعي، حيث انتهت أشغاله وسيسلم لأصحابه قريبا.