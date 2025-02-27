مشروع طريق “تندوف-الزويرات” محور تباحث رخروخ مع نظيره الموريتاني

أجرى وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الخميس، مباحثاتٍ مع وزير التجهيز والنقل للجمهورية الإسلامية الموريتانية، اعل ولد الفريك.

وحسب بيان الوزارة، فإن اللقاء جاء على هامش انعقاد أشغال الدورة الثّانية للَّجنة المشتركة الجزائرية-الموريتانية لمتَابعة مشروع إنجاز الطريق الرابط بين تندوف- الزويرات.

وخلال اللقاء، تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

كما تم التأكيد على أهمية تقوية الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والموريتانية في مجال الهياكل القاعدية. وتوسيع أفاق التعاون بين البلدين، من خلال مشاريع وتبادل الخبرات والتكوين.

وأكد الطرفان على الأهمية الاستراتيجية لمشروع الطريق الرابط بين تندوف والزويرات. والذي سيمكن من تعزيز وترقية التعاون الاقتصادي بين البلدين.