مشعل: المقاومة هزمت الإحتلال عسكرياً والآن ينتقم من الأطفال

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية في الخارج، خالد مشعل، أن الإحتلال الصهيوني لم يستوعب صدمة 7 أكتوبر حتّى الآن، وهو مرتبك ويخشى مفاجآت المقاومة.

وقال مشعل في في مقابلة تلفزيونية مع /TRT عربي، إن المقاومة تفوّقت على العدو استخباراتيًا وميدانيًّا وإعلاميًّا وفي كلل المجالات في الحرب.

وأضاف في السياق ذاته، بأن أبطال المقاومة يذيقون الاحتلال الويلات في قطاع غزة، والاحتلال مهزوم عسكريًا والآن ينتقم من الأطفال.

وكشف ذات المتحدث، بأن مئات العائلات شُطبت من السجلّات المدنيّة نتيجة لعدوان الاحتلال على قطاع غزّة.

كما طالب بـ”فتح معبر رفح وإدخال المساعدات بدون حدود، ووقف هذه الجريمة، فكم أسبوع يجب أن ننتظر”.

وفي الأخير، اكد مشعل أن المقاومة كانت جاهزة ومستعدّة لكل توغّلات الاحتلال في كلّ المحاور بقطاع غزّة.