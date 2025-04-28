مشعل بودواو يدخل تاريخ الكرة الجزائرية بعد موسم واحد من تأسيسه !

حقق نادي مشعل بودواو، أمس، معجزة كروية في سماء الكرة الجزائرية بتحقيقه الصعود إلى القسم الشرفي في أول موسم له من تأسيسه.

وصنع نادي مشعل بودواد الحدث، بعدما أصبح حديث العام والخاص في رابطة بومرداس لكرة القدم، وذلك بفضل تضافر جهود القائمة على تسيير الفريق الفتي، بما فيهم المدرب و اللاعبين و الجمهور الذي ساندهم منذ بداية الحلم الذي تحول إلى حقيقة.

وهنأت رابطة بومرداس لكرة القدم، فريق مشعل بودواد الذي نال تكريما خاصا، من المسؤولين عن الرابطة الجهوية في بومرداس، وعدد كبير من أبناء مدينة بودواو على امل تحقيق إنجازات كبيرة في قادم السنوات.

c إضغط عل

ى الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]