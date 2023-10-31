مشعل: على العلماء إصدار الفتاوى والتحرّك لأجل ما يحدث في غزّة

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية في الخارج، خالد مشعل، العلماء إلى تغيير قواعد اللعبة بإصدار الفتاوى والتحرّك بالضغط على الحكّام من أجل ما يحدث في غزّة.

وشدد مشعل في مقابلة تلفزيونية مع /TRT عربي، أن “كل من يحمل السلاح عليه مسؤولية أن ينتصر للأقصى والأمة.”

كما طالب المتحدث ذاته من جماهير الأمّة النزول إلى الشارع للتنديد بالعدوان على غزّة. وكذا الجاليات العربية في العالم بالضغط على الرئيس الأميركي لإيقاف الحرب الإجرامية الإرهابية.

وتخوض المقاومة معارك عنيفة مع قوات الاحتلال التي تحاول التوغل في قطاع غزة من عدة محاور، حيث تمكنت في وقت سابق من اليوم من تدمير عدد من آلياتها والقضاء على أحد جنودها من مسافة صفر.

وللإشارة، ارتكبت قوات الاحتلال اليوم مجزرة جديدة في مخيم جباليا في قطاع غزة، حيث بلغ العدد الأولي لضحايا هذه المجزرة بـ 400 بين شهيد وجريح.