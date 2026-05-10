مشعل بودواو يواصل كتابة التاريخ.. صعود ثانٍ في موسمين فقط

واصل نادي مشعل بودواو صناعة الحدث في الكرة الجزائرية، بعدما نجح أمس في تحقيق صعود جديد إلى القسم الجهوي الثاني، ليؤكد بذلك بدايته الاستثنائية منذ تأسيسه قبل موسمين فقط.

وكان الفريق قد حقق في الموسم الماضي أول إنجاز له بالصعود إلى القسم الشرفي، قبل أن يعود هذا الموسم ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجله، في قصة نجاح أصبحت حديث الشارع الرياضي في رابطة بومرداس لكرة القدم.

ويُعد هذا الصعود ثمرة العمل الجماعي الذي قامت به إدارة النادي، إلى جانب الطاقم الفني واللاعبين، فضلًا عن الدعم الكبير الذي قدمه الأنصار منذ انطلاق المشروع الرياضي للفريق، والذي تحول في ظرف قياسي إلى حقيقة ميدانية وإنجاز تاريخي.

وعقب ضمان الصعود، عبّرت الصفحة الرسمية للنادي عن فرحتها بهذا الإنجاز من خلال منشور جاء فيه: “لحظات فخر.. لحظات تاريخية لا تُنسى، المشعل في الجهوي الثاني”.

وبات مشعل بودواو يُقدم نفسه كأحد أبرز المشاريع الرياضية الصاعدة في الكرة الجزائرية، وسط تطلعات كبيرة لمواصلة التألق وتحقيق قفزات جديدة خلال المواسم القادمة.