مشعوذة خلف القضبان بتهمة النصب على نساء وسرقة أموالهن

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بسيدي امحمد إيداع شابة في العقد الثالث من العمر رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة بعد امتهانها مهنة الشعوذة.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال المتهمة تبلغ من العمر 30 سنة تمت متابتعتها بالشعوذة والنصب. بعد شكوى تم رفعها ضدها بعض النسوة قامت بالنصب عليهن وسلبهن اموالهن.

وبعد التحريات وتفتيش منزلها تم العثور بحوزتها على معدات وطلاسم تستعمل في عملية الشعوذة.

بالاضافة الى مبالغ مالية بالعملة الصعبة، كما تبين اثناء التحقيق معها ان تمتلك فيلا بمنطقة سلالمة بالعاصمة.

المتهمة وبعد مثولها امام هيئة المحكمة وجهت لها تهمة النصب والشعوذة وخلال جلسة التحقيق معها، أنكرت التهم المنسوبة إليها. مضيفة ان الشكوى التي رفعت ضدها كيدية.

هذا وقد وجهت للمتهمة تهمة النصب والاحتيال عن طريق ممارسة أعمال السحر والشعوذة.