أوقفت عناصر الدّرك لبلدية بن مهيدي ولاية الطارف، من توقيف مشعوذ تحت قبعة راقي، حاول نبش قبر امراة بحجة إبطال سحر.

وأفادت مصادر “النهار”، أنّ الراقي المزعوم قدم من بلدية عين البيضاء ولاية أم البواقي رفقة ثلاثة نساء إلى مقبرة سيدي قاسي.

أين حاول الموقوف نبش قبر إمراة من ولاية عنابة واخراج جثتها بحجة إبطال سحر امراة أخرى .

كما ادعى الراقي أن دليل السّحر يتواجد بالقبر المعني وكانت المرأة المريضة بجانبه.

وتنقلت مصالح الدرك لمكان الحادثة بعد تلقي بلاغ من طرف حارس المقبرة، أين أوقفوا الراقي ومرافقيه.

وتم فتح محضر رسمي لسماع الرّاقي المزعوم.