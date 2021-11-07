مشكل جديد يواجه غولام ويحرمه من مواجهة فيرونا

سيغيب الدولي الجزائري فوزي غولام، عن المباراة التي ستجمع ناديه نابولي، بالضيف هيلاس فيرونا، لحساب الجولة الـ12 للدوري الإيطالي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نابولي، عبر “تويتر”، عن استبعاد غولام من قائمة الفيرق في هذه المواجهة.

وأرجع إدرة النادي الإيطالي، سبب استبعاد الدولي الجزائري عن هذه المواجهة، لمعاناته من مشكل على مستوى المعدة.

يذكر أن فوزي غولام، سجل عودته إلى الميادين، في المباراة الماضية، التي جمعتهم بنادي بولونيا، بعد غياب طويل.

يتيح لكم تطبيق النهار الآن الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط ” البلاي ستور ” من هنا