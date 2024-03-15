مشهد إعدام القطط في مسلسل يُشعل جدلا كبيرا!

تسبب مشهد “إعدام القطط” في الحلقة الرابعة من المسلسل السوري “ولاد بديعة” للمخرجة رشا شربتجي، بجدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعرض المشهد لحظات من طفولة شخصية “مختار الدباغ”، التي يلعبها الممثل محمود نصر.

أين سعى للانتقام من أخويه التوأم ردا على دفعه من سطح مقطورة، من خلال سرقة وإعدام القطط المحببة لدى “شاهين وياسين”. مستخدما الحبال في جريمة شنيعة.

وأثار هذا المشهد جدلا وغضبا عارما بين المشاهدين، حيث اعتبروه قاسيا وصادما ويروّج لأعمال العنف.

ونوهت المخرجة قبل بدء الحلقة إلى مشهد الحيوانات وتصويره بوجود أطباء ومختصين دون الإساءة للقطط أو تعريضها للأذى.

ولكن الانتقادات الكبيرة للمشهد دفعت شربتجي إلى نشر كواليس تصوير المشهد على حسابها في “إنستغرام”، لتكشف الحقيقة كاملة.

إلا أن ذلك لم يردع التعليقات الغاضبة على استخدامها القطط في مشهد “بعيد عن الإنسانية” برأي البعض. رغم إشادة عدد من المتابعين بمدى اهتمام رشا بالتفاصيل وإضافة لمسات جديدة غير مألوفة.

https://www.instagram.com/reel/C4dm8ZSN9Qd