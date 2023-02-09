مشهد تقشعر له الأبدان.. إنتشال طفل حي من حضن والده المتوفي

تتواصل المآسي في الأراضي السورية والتركية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين الإثنين الماضي مخلفا 18 ألف قتيلا لحد الساعة.

وانتشر مقطع فيديو تقشعر له الأبدان، عندما تمكن رجال الإنقاذ في سوريا من سحب طفل على قيد الحياة من أحضان والده المتوفى.

ويظهر الفيديو رجال الإنقاذ وهم يسحبون جثة رجل من بين الأنقاض وهو يمسك بطفله. وكانت المفاجأة عندما تبين أن الطفل نجا بفعل حماية الأب له.

ويواصل عمال الإنقاذ في تركيا وسوريا، اليوم الخميس، في أجواء البرد الشديد، جهودهم بحثا عن ناجين تحت الأنقاض.

ويأتي ذلك، مع تضاؤل فرص إنقاذ الضحايا، بعد مرور 3 أيام على الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 18 ألف شخص في كلا البلدين.

ويعثر عمال الإنقاذ على مزيد من الناجين تحت الأنقاض رغم تضاؤل الأمل.

حيث يعمل رجال الإنقاذ في سباق مع الزمن لانتشال ناجين محتملين محاصرين تحت أنقاض آلاف المباني التي انهارت بفعل الزلزال.