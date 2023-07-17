قناة النهار مشهد مؤثر لأخد الأولياء هو يعانق إبنته بعد حصولها على البكالوريا بقلم قناة النهار نشر في 17 جويلية 2023 - 16:51 شارك غرِّد أرسل 270 0 مشهد مؤثر لأخد الأولياء هو يعانق إبنته بعد حصولها على البكالوريا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/YOzmG اقرأ أيضا جيل الإستقلال يتغنى ببطولات أجداده الشهداء والمجاهدين قناة النهار 06 جويلية حريق في قسنطينة يتسبب في إتلاف محاصيل القمح قناة النهار 07 جويلية عبد اللطيف ديملي: 2023 عام جاف ولا يوجد منتوج فلاحي في المناطق الشمالية قناة النهار 03 جويلية خليها على ربي: الهواري وفاتح.. قصة توأم يلتقيان بعد 39 سنة من الفراق قناة النهار 13 جويلية لقاء خاص مع عبد القادر سيكتور وحورية les yeux verts .. ترقّبوها أمسية اليوم قناة النهار 12 جويلية عين الدفلى / ساعات قبل العيد..مربي غنم يفقد 36 رأس بعين السلطان .."عيدوا علينا 😢" قناة النهار 27 جوان عين الدفلى / رغم توفر المياه بالمنقب.. سكان القرنين يشتكون غياب التزويد بالماء الشروب قناة النهار 11 جويلية التهاب وجفاف..حالات تستقبلها الإستعجالات بسبب المكيفات الهوائية قناة النهار 15 جويلية منظمة حماية المستهمك : الحمد لله..من 2019 ماكاش مشكلة إخضرار اللحوم قناة النهار 28 جوان صريح جدا: تهاني الجزائريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك .. قناة النهار 29 جوان