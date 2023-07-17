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قناة النهار

مشهد مؤثر لأخد الأولياء هو يعانق إبنته بعد حصولها على البكالوريا

بقلم قناة النهار
مشهد مؤثر لأخد الأولياء هو يعانق إبنته بعد حصولها على البكالوريا
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مشهد مؤثر لأخد الأولياء هو يعانق إبنته بعد حصولها على البكالوريا

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