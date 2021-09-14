مشهد مؤلم.. فلسطيني يودّع طفله المريض بالسرطان قبل لحظات من إعتقاله

ودّع الفلسطيني حجازي القواسمي من مدينة الخليل، نجله أحمد المصاب بالسرطان، قبل أن تعتقله قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، في مشهد مؤلم.

وقبل القواسمي جبين طفله المصاب بالمرض الخبيث، وهو لا يعلم إن كان سيلتقيه مجددا.

وتداول ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لحجازي وهو يحتضن أحد أطفاله، بينما يودع نجله أحمد “11 عاما” الذي يتلقى العلاج الكيماوي جراء إصابته بالسرطان، فيما ترقب طفلة أخرى المشهد القاسي.

وحسب ما نقله الناشطون، فإن العشرات من جنود الاحتلال الصهيوني، اقتحموا منزل حجازي في الخليل فجر اليوم، واقتادوه معهم.

وكتب الطفل “أحمد القواسمي”، والذي يعاني من سرطان العظام حسب عائلته، على حسابه في موقع فيسبوك “حسبي الله ونعم الوكيل، جيش الاحتلال اعتقلوا بابا”.مضيفا: “ربنا يفك أسرك وترجع لنا بالسلامة”.

وحسب زياد القواسمي، والد المعتقل “حجازي”، فإن حفيده مصاب بمرض السرطان في العظم منذ 9 أشهر، وأُجريت له عملية استئصال لجزء من عظم رجله اليمنى في أحد المستشفيات التركية في شهر جويلية الماضي.

وكان من المفترض أن يتلقى الطفل، اليوم الثلاثاء، جرعة علاج كيماوية في مستشفى المُطّلع بالقدس، غير أنها تأجلت بسبب اعتقال والده.

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