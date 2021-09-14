مشهد مؤلم.. فلسطيني يودّع طفله المريض بالسرطان قبل لحظات من إعتقاله
ودّع الفلسطيني حجازي القواسمي من مدينة الخليل، نجله أحمد المصاب بالسرطان، قبل أن تعتقله قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، في مشهد مؤلم.
وقبل القواسمي جبين طفله المصاب بالمرض الخبيث، وهو لا يعلم إن كان سيلتقيه مجددا.
وتداول ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لحجازي وهو يحتضن أحد أطفاله، بينما يودع نجله أحمد “11 عاما” الذي يتلقى العلاج الكيماوي جراء إصابته بالسرطان، فيما ترقب طفلة أخرى المشهد القاسي.
وحسب ما نقله الناشطون، فإن العشرات من جنود الاحتلال الصهيوني، اقتحموا منزل حجازي في الخليل فجر اليوم، واقتادوه معهم.
وكتب الطفل “أحمد القواسمي”، والذي يعاني من سرطان العظام حسب عائلته، على حسابه في موقع فيسبوك “حسبي الله ونعم الوكيل، جيش الاحتلال اعتقلوا بابا”.مضيفا: “ربنا يفك أسرك وترجع لنا بالسلامة”.
وحسب زياد القواسمي، والد المعتقل “حجازي”، فإن حفيده مصاب بمرض السرطان في العظم منذ 9 أشهر، وأُجريت له عملية استئصال لجزء من عظم رجله اليمنى في أحد المستشفيات التركية في شهر جويلية الماضي.
وكان من المفترض أن يتلقى الطفل، اليوم الثلاثاء، جرعة علاج كيماوية في مستشفى المُطّلع بالقدس، غير أنها تأجلت بسبب اعتقال والده.
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قبلة الوداع.. حجازي القواسمي، يودع طفله أحمد المصاب بالسرطان، وعشرات الجنود ينتظرونه لاعتقاله خلال اقتحام منزله في مدينة الخليل فجر اليوم..
قمة الألم في هذا المشهد. pic.twitter.com/vF36K3KzLO
— سامي الشامي 🇵🇸 (@sami_y_shami) September 14, 2021
حجازي القواسمي يودع ولده المصاب بالسرطان قبيل اعتقاله من قبل الاح..تلال.
عشرات الجنود يقفون على رأسه، يرقبون القبلة، يستمعون إلى نبض الوداع. pic.twitter.com/dl8tj7g5D1
— فلسطين الآن (@paltimes2015) September 14, 2021
حجازي القواسمي يودع ولده المصاب بالسرطان قبيل اعتقاله من قبل الاحتلال عشرات الجنود يقفون على رأسه، يرقبون القبلة، يستمعون إلى نبض الوداع يمسح على جبينه الطمأنينة المغادرة، يوصيه بأن لا يترك الكيماوي، أن يحتمل الوجع، يرعى أمه والأشقاء، أن لا يبكي ألمه كونه رجال البيت pic.twitter.com/IoktWhQPp5
— Raed Ali 𓂆🇵🇸 (@RaedAli96144111) September 14, 2021
مشهد مؤلم وكم من مشهد مؤلم عاشته هذه العائلة الصابرة المحتسبة .. الأسير المحرر حجازي القواسمي يودع نجله المصاب بالسرطان ويتلقى العلاج الكيميائي لحظة اعتقاله على يد قوات الاحتلال .. عائلة الشهداء والأسرى .. أعانكم الله وفك أسرك وإخوانك حسين وحسام pic.twitter.com/NLOqMGLCxr
— عامر أبو عرفة (@amer_press) September 14, 2021