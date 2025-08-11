مشهد نادر يزيّن سماء الجزائر.. هذا موعده

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء أن الجزائر ستكون على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة في الليلة من 11 إلى 12 أوت الجاري. حيث سيظهر كوكبا المشتري والزهرة قريبين جداً من بعضهما في سماء الفجر.

وبحسب بيان CRAAG، فإن هذا الاقتران الجميل سيكون مرئياً بالعين المجردة. ويمكن أيضاً مشاهدته بوضوح باستخدام جهاز رصد بسيط. ابتداءً من الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، على ارتفاع يقارب 20 درجة فوق الأفق الشرقي.

ورغم أن المسافة الحقيقية التي تفصل الكوكبين تبلغ مئات الملايين من الكيلومترات، إلا أن تأثير المنظور من الأرض سيجعلهما يبدوان وكأنهما متلاصقان تقريباً. حيث سيبلغ الفصل الزاوي بينهما حوالي 0.9 درجة فقط من المركز إلى المركز.

وأشار البيان إلى أن كوكب الزهرة سيظهر أكثر سطوعاً، بلمعان ظاهري قدره -3.96، مقابل –1.94 للمشتري. ما يجعل من المشهد فرصة رائعة لمحبي السماء والمصورين الفلكيين على حد سواء. ومن الناحية الفلكية، فإن الكوكبين يتواجدان حالياً في كوكبة الجوزاء.