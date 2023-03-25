مشهد يحبس الأنفاس.. أحمد السقا يقطع رأس الثعبان بفمه!

وقع النجم المصري أحمد السقا، في مقلب زميله الفنان رامز جلال خلال الحلقة الثانية من مقلبه الرمضاني “رامز نيفر إند”.

وفي لقطة حبست الأنفاس، قام أحمد السقا بقطع رأس ثعبان بفمه، قدمه له رامز جلال ضمن أحداث المقلب.

وفي بداية الحلقة وصل أحمد السقا، وبدأ يتحدث مع مقدمة البرامج كارلا حداد.

وبعدها ذهب لمرحلة تذوق وشم عدد من الأطباق من الدول الأخرى أبرزها الأكل الهندي والأفغاني، وصعد إلى المطعم بالونش.

ولحق رامز جلال بالسقا وكان متنكراً بزي شيف وبعدما كشف عن هويته قام ومعه إلكتريك بالضغط على السقا ليحكي مواقف محرجة.