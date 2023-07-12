مشهد يحبس الأنفاس.. إنحراف خطير لطائرة أثناء هبوطها وهذا مصير الركاب

إنحرفت طائرة مدنية أثناء هبوطها في مطار مقديشو في الصومال اليوم الثلاثاء، بطريقة مرعبة.

وتظهر لقطات فيديو مستمدة من كاميرات المراقبة لحظة انحراف الطائرة على مدرج المطار.

واصطدمت الطائرة بعنف بالحواجز المحيطة بالمدرج، وتطايرت أجزاء من الطائرة جراء الاصطدام.

وأعلنت وزيرة النقل والطيران المدني الصومالية فردوسه عثمان عيغال، عن إصابة شخص جراء انحراف طائرة مدنية بمطار آدم عبدالله الدولي في العاصمة مقديشو.

وأشارت الوزيرة الصومالية إلى أن “الطائرة التي كانت قادمة من مدينة غروي عاصمة ولاية بونتلاند الإقليمية. أنحرفت عن مسارها في مدرج المطار”.

هذا وأعلنت هيئة الطيران المدني الصومالية عن تحطم طائرة ركاب مدنية أثناء هبوطها في مطار مقديشو الدولي.

وبحسب ما نقلت وزيرة النقل الجوي، فان الطائرة كانت تقل نحو 50 شخصا.