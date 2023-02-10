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مشهد يحبس الأنفاس.. انتشال أم وطفلها بعد 100 ساعة تحت الأنقاض

بقلم نادية بن طاهر
مشهد يحبس الأنفاس.. انتشال أم وطفلها بعد 100 ساعة تحت الأنقاض
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تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال أم وطفلها من تحت الأنقاض بعد مرور 101 ساعة من علقهما إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا الإثنين.

وتم العثور على الأم وطفلها، وهما تحت الأنقاض متمسكين بالحياة بمنطقة باغلار بديار بكر.

هذا وأعلن أردوغان عن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 18991 قتيلاً و75523 مصاباً.

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