مشهد يحبس الأنفاس.. انتشال أم وطفلها بعد 100 ساعة تحت الأنقاض
بقلم نادية بن طاهر
تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال أم وطفلها من تحت الأنقاض بعد مرور 101 ساعة من علقهما إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا الإثنين.
وتم العثور على الأم وطفلها، وهما تحت الأنقاض متمسكين بالحياة بمنطقة باغلار بديار بكر.
#SONDAKİKA 101’inci saatte anne ve oğlu kurtarıldı!
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde depreminin üzerinden geçen 101 saat sonra bir anne ve 9 yaşındaki oğlu enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı.
— Habertürk (@Haberturk) February 10, 2023
هذا وأعلن أردوغان عن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 18991 قتيلاً و75523 مصاباً.
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