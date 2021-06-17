مشهد يُدمي القلب.. صورة لطفل سوري مُشرد يتوسد كلبا بالشارع تهز العالم!

إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة مؤلمة لطفل سوري مشرد، وهو يتوسد كلبا في الشارع.ونشر الصورة صحفي سوري، أخذها من أحد شوارع مدينة اللاذقية الساحلية.

ورافق الصحفي السوري لؤي سليمة، الصورة بتعليق كتب فيه: “بشارع بنت الشاويش بعد ما الكل سكر محلاتو وغفي أجا هالطفل وغفي ع كلابه الي بيتمشى معهم كل يوم بشوارع المدينة”.مضيفا: “الساعة 1 فجرا وأنا راجع عالبيت تفاجأت فيه وزعلت..عليه وعلينا.. اتذكرت المذيعة السورية اللي حكت عن متسولين باريس وحسيت حالي لوهلة بباريس..عقد ما بشوف متسولين هون..الله يعينو ويبعتلو ولاد حلال تساعدو..وبنفس الوقت نيالو نايم ع الوفا والحنان كله والأمان”.

وتنتشر ظاهرة المشردين في مختلف المناطق السورية، بعد سنوات الحرب الطويلة، وما خلفته وراكمته من كوارث وأزمات اجتماعية واقتصادية.والسواد الأعظم من هؤلاء المتشردين هم من الأطفال والفتية الصغار، ممن لا معيل لهم، بحسب تقارير ومشاهدات إعلامية.