مشوار جمال بلماضي التدريبي !

بعد أن أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم عن تعيين جمال بلماضي مدربا للمنتخب الوطني خلفا للمقال “رابح ماجر”، أبدت الجماهير الجزائرية عن ارتياحها من هذا القرار.

وكان الجمهور الجزائري يترقب المدرب الجديد بكل شغف، وبعد أن تم تداول العديد من المدربين وقع الخيار على “بلماضي”.

بلماضي أثبت عن قدراته التدريبية في “قطر” سواء مع المنتخب أو مع الأندية القطرية أين صال وجال في الدوري المحلي.

فقد حقق لقب البطولة القطرية في 4 مناسبات، وفاز أيضا بكأس قطر مرتين، وكأس أمير قطر مرة واحدة.

كما تُوّج مع المنتخب القطري بلقب كأس الخليج سنة 2014 بعدما فاز على المنتخب السعودي البلد المنظم في النهائي.

وعلى الصعيد “الفردي” توج بلماضي كأفضل مدرب للموسم الماضي.