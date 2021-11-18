مصابون بكورونا يتفاجأون لحملهم داء السكري

بينت دراسات أجريت في 3 مستشفيات، أن 23 بالمائة من المواطنين أجروا تحاليل كورونا، صدموا بحملهم لداء السكري.

وفي تصريح للنهار، قال رئيس مصلحة الطب الداخلي بمستشفى بئر طرارية عمار طبايبية، أنه عند اكتشاف مريض حامل للسكري نبدأ بالتشخيص إذا المرض قديم أم جديد.

أكد جمال فورار، أن نسبة التلقيح إذا لم ترتفع هذه الأيام سنصل إلى الموجة الرابع. مشيرا إلى أن الوضع الصحي مستقر حاليا وتراجعت خلاله نسبة التلقيح كثيرا.

وكشف فورار خلال فعاليات الحملة الإعلامية والتوعوية حول فائدة التلقيح خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة، عن تلقيح 286 ألف شخص بالموجة الثالثة. وبمجرد إستقرار الوضع تم تسجيل عزوف كبير عن التلقيح.

وكشف فورار، أن 5 ملايين شخص تلقوا الجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا. أي بنسبة 25 بالمائة من الفئة المستهدفة.

وقال فورار، أن كل الإمكانيات متوفرة من أجل التكفل بالمصابين بفيروس كورونا خلال الموجة الرابعة، لتجنب سيناريو الموجة الثالثة من الوباء.

كما أكد أن الجرعة الثالثة من اللقاح ستزيد من المناعة، وستزيد من فعالية اللقاح. مشيرا إلى أنه لحد اليوم لم نتجاوز 150 إصابة يوميا، غير أننا سنتماشى مع تطورات الوضع.

وأشار فورار، إلى وجود عدد كبير جدا من الجرعات ستنتهي صلاحيتها إذا تواصل العزوف عن التلقيح وهو ماسيكلف خسائر كبيرة.

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