مصابو مجزرة الوادي نقلوا إلى مصلحة إستعجالية بدون أفرشة ولا راديو

قال شهود عيان بالحادث المروري بالوادي أن مصلحة الإستعجالات الطبية والصحية بالمغير، والتي نقل إليها المصابون في الحادث، كانت تفتقد لأدنى الشروط اللازمة.

وصرح المواطنون الذين هموا بمد يد المساعدة للمصابين في المجزرة المرورية،صبيحة اليوم، ببلدية سطيل الحدودية بين ولايتي بسكرة والوادي أنه وفور نقل المصابين للمصلحة لم يجدوا شيء فيها، بيما في ذلك الأفرشة وحتى أجهزة الراديو.

حيث أجبر العديد من المواطنين للتنقل إلى بيوتهم لجذب الأغطية والأفرشة، لسد حاجيات المصلحة الإستعجالية بالمغير، وتقي المصابين برد الساعات الأولى من صباح اليوم بالمصلحة.

وقال أخرون أن المصابين الذين بلغ عددهم 46 مصابا في الحادث، وجدوا صعوبة في أخذ الفحوصات الأولية الإستعجالية بالمصلحة نظرا لعدم تجهيز المصلحة بالأجهزة الضرورية.