مصابي أن أمي على علاقة برجل أجنبي

السلام عليكم ورحمة الله، سيدتي قراء صفحة قلوب حائرة الكرام، أنا اليوم لست هنا لأفضح والدتي. لكنني تائهة ولا أدري كيف أتصرف، فبالي مشغول ليلا نهار، بسبب مشكلة لم أجد لها حل.

سيدتي، لا أنكر أنني أحظى بأم رائعة، عانت كثيرا مع والدي الذي دوما يقهرها، فصبرت لأجلنا، وكبرنا تحت جناحها وجناح أبينا. لي أخ وأخت أكبر مني وكلاهما متزوج والحمد لله، أنا حاليا أدرس سنة أولى في الجامعة. نجاحي ونجاح إخوتي جعلني أرى أمي سيدة رائعة، لكن مؤخرا وبمحض الصدفة اكتشفت أنها على علاقة عبر الانترنت بشاب يصغرها سنا. وتتواصل معه أيضا بالهاتف، ولي دليل قاطع على ذلك، صدقوني كانت صدمة كبيرة. لم أعرف ماذا أفعل وبقيت أكتم المسألة في قلبي وأنا أتعذب كثيرا، لأنني أخاف أن أواجهها أو ألمح لها فتغضب وتتأزم علاقتي بها. كما لا أريد أيضا أن تبقى في هذا الطريق حتى لا تعود عليها وعلينا عواقب غير حميدة.

أجيبوني من فضلكم، فأنا لا أريد الضياع لأمي ولا لعائلتي، فهل أواجهها بما تفعل؟ أم أبقى على الأمر حبس صدري؟

أختكم ب.هند من الغرب الجزائري.

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

مرحبا بك بنيتي، وأتمنى من الله أن يهدي والدتك، سأرد عليك بناء على قولك بأنك تملكين دليلا قاطعا على فعلة أمك، فلو كان الأمر مجرد شك لكان ردي بشكل آخر. أما وقد قلتي أنك متأكدة، فسوف أطلب منك البداية أن تهدئي. وأن تتصرف بحكمة حتى لا تحصل في بيتكم الفتنة.

أعلم جيدا أن الأولاد دوما ما ينظرون لوالديهما بحب كبير، يفرحون لفرحهم، ويحزون لحزنهم، يقتدون بهم ويرون فيهم المثالية، لكن اعلمي بنيتي أنهم بشر. يعتريهما ما يعتري غيرهما من الخطأ، لهذا أرى أن المواجهة سيكون فيها من اضرر أكثر ما يكون من النفع، لأنك ستكسرين قلبها. وقد ترى نفسها غير مؤهلة لتكون أما صالحة في عينيك.

وبدل من ذلك حاولي أن تتصرفي بطريقة أخرى، على سبيل المثال حاولي أن تثيري الشك في قلبها. كأن تحملي هاتفها وتتفقدينه، وحين تريها تتحدث إليه اسأليها مع من، حتى تضيقي عليها وتحاصرينها بتصرفاتك. يمكنك أيضا أن تذكري لها قصة سمعتها من صديقاتك، عن خيانة زوجية كانت عواقبها وخيمة، واستهجني واستغربي الأمر أمامها. أخبريها مثلا أنك تشعرين بخوف من أمر مجهول، وأنك تتمنين أن يدوم استقرار أسرتكم، لكن بحذر كبير حبيبتي.

من جهة أخرى حاولي أن تتفقي مع إخوتك على ملئ فراغها، فيبدوا أنها تعيش فراغ نفسي، ولو أنني لست هنا أبرر أفعالها، لكن من باب البر بأمكم. ومن باب من ذكرته من المعاناة التي عاشتها مع والدكم، فعلاقتها بالرجل الغريب لا يعني انحرافها أخلاقيا، بل وجدت في طريقها رجلا ارتاحت له وعوضها عن النقص الذي تحياه. فأقامت علاقة تحاول أن تثبت من خلالها أنها تستطيع أن تحب وأن تحب أيضا، ولو أنني قلتها وأكرر أنا لا أبرر فعلتها فهي ذنب ومعصية كبيرة، إلا أننا يمكن أن نفهم سبب فعلتها.

عليك عزيزتي بالدعاء لأمك، واطلبي من إخوتك أن تلتفوا حولها، وتمنحونها الاهتمام، عرفنا على صبرها من أجلكم. اصطحبيها في نزهات تخرجها من ضغط المنزل وأعماله، قومي بدعوة عائلية من الحين إلى الآخر إن كان ذلك ممكننا حتى تختلط بالناس أكثر وتسمع عن مشاكلهم ومعاناتهم وحتى لا تظن أنها الوحيدة التي تعاني في حياتها الزوجية.

وإياك ثم إياك أن تفضحي أمر أمك، فمهما كانت فعلتها شنيعة فإن الله أمرنا بالستر على بعضنا البعض، فما بالك بالأم.