مصاب بالتوحد.. عام حبس نافذ لشيخ اعتدى على طفل قاصر  موزريعة

أدانت محكمة الجنح بئر مراد رايس بالعاصمة شيخ في العقد السابع من العمر حكما يقضي بعام حبس نافذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة .

المتهم كان يشتغل سابقا ممثل قانوني لشركة عمومية و الان متقاعد يدعى “ع.م” بعد اتهامه بالفعل المخل بالحياء على قاصر لم يكتمل 16 سنة، عقب اعتدائه على طفل مصاب بالتوحد و استدراجه الى منزله.

تفاصيل قضية الحال انطلقت من شكوى تقدم بها والد الضحية بتاريخ 15 أوت، بخصوص تعرض إبنه للتحرش ومحاولة الإعتداء من قبل شخص يدعى”م.ع” شهر افريل الفارط ، بعدما كان ابنهما طفل قاصر مصاب بالتوحد يبلغ من العمر 13 سنة ،يذهب لحفظ القرآن كل يوم بمسجد مناصرية ببوزريعة ،الا ان المتهم استدرج الضحية الطفل القاصر الى منزله للقيام بفعلته و التعدي عليه .

من جهته أنكر المتهم خلال مثوله للمحاكمة امام محكمة بئرمرادرايس في جلسة سرية ، حيث اكد أنه حاول مساعدة الضحية و اصطحابه إلى منزله من اجل تعليمه القرآن، بعد علمه انه يدرس بمسجد مناصرية بضواحي منطقة بوزريعة، و صرح المتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية الحراش أنه يعاني من مرض البورستات متمسكا بإنكار الوقائع المنسوبة له.

بالمقابل صرح والد الضحية أن ابنه كان يرفض الذهاب الى المسجد لحفظ القران ،غير أن والدته حاولت اقناعه بشتى الطرق إلى غاية اعترافه و سرد تفاصيل الإعتداء ليقوم والده بإجراء فحص طبي و تقييد شكوى ضد المتهم ،و بعد التماس وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات حبس نافذ ضده ،اصدر القاضي اليوم الحكم السالف ذكره مع تعويض قدره 30 مليون سنتيم للضحية الطفل القاصر.