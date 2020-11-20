مصاب بفيروس “كوفيد -19” للنهار: كورونا شتت عائلتي والتهاون كان السبب

نقل تلفزيون النهار، صباح اليوم الجمعة، شهادات حية لمرضى كورونا بمصلحة “كوفيد- 19” بمستشفى الشهيد بن عمر الجيلاني بالوادي.

وفي حديث مقتضب مع أحد المصابين بفيروس كورونا، طريح الفراش ومجهّز بجهاز الإنعاش لتسهيل عملية تنفسه، بدى الشاب في حالة إرهاق شديدة.

وقال في حديثه “كنت جد متهاون بخصوص الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا”.

وتابع قائلا “اليوم وجدت نفسي في المستشفى بهذه الغرفة، وبجواري أختي في الغرفة الثانية، وأمي في غرفة ثالثة لا تستطيع حتى التنفس”.

وتحصر المريض لما آلات إليه عائلته بسبب الوباء وقال “فيروس كورونا شتت عائلتي”.

ووجه المريض رسالة إلى كل الجزائريين “لا تتهاونوا مثلي، فإصابة شخص واحد خير من إصابة كل أفراد العائلة”.

كما دعا المريض المواطنين لعدم القيام بزيارات للمرضى المتواجدين في المستشفيات، وقال الشاب “الصحة بعد الإصابة بالفيروس لن تستطيع شراءها حتى بالأموال”.

وأشار الشاب المصاب بكوفيد-19 “لطالما كنت أقول أن كورونا لا توجد بالجزائر وأنها “حاجة خفيفة برك”، لكن اليوم تأكدت انني كنت على خطأ”.

وتابع المريض “نعم آمنت أنها “حاجة ربي” جات من عند ربي، لكن للتهاون بعدم تطبيق الإجراءات الوقائية ساهم وبشكل كبير في توسيع رقعة تفشيها في المجتمع”.