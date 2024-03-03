مصادرة أكثر من 8 أطنان كوكايين

تمت مصادرة أزيد من 8 أطنان من الكوكايين في جزر الهند الغربية.

ويأتي هذا بعد عدة عمليات ضبط كبيرة للكوكايين قبالة سواحل جزر الأنتيل. حيث تم توجيه الاتهام إلى ثمانية أشخاص ووضعهم في الحبس الاحتياطي. حسبما أعلنت المدعية العامة في فور دو فرانس، كلاريس تارون.

وقال رئيس النيابة خلال إيجاز صحفي: “تم توجيه الاتهام إلى ثمانية أشخاص، في قضيتين. بمخالفة قانون المخدرات ضمن عصابة منظمة، وتم إيداعهم الحبس الاحتياطي”.

وتأتي هذه الإجراءات القانونية بعد ضبط السلطات الفرنسية في البحر لما مجموعه 8,3 طن من الكوكايين في جزر الأنتيل. أي في غضون أيام قليلة أكثر من نصف الكمية المضبوطة خلال عام 2023 بأكمله (11 طنا).

وفي المجمل، تم اعتراض 17 شخصا في إطار مكافحة المخدرات بين 20 و29 فيفري.

ومن بين هؤلاء، روسي وبريطانيين وجنوب أفريقي وكولومبي وإسبان. قبل تقديمهم إلى العدالة وسجنهم.

وكانت أربعة منهم على متن سفينة صيد ترفع علم بنما وبحوزتها 3.1 طن من المسحوق الأبيض. وتم اعتراضهم على بعد حوالي 2000 كيلومتر من جزر الأنتيل.

وكان الأربعة الآخرون يبحرون على بعد 600 كيلومتر جنوب شرق المارتينيك على متن مركب شراعي محمل بطن من الكوكايين.

علاوة على ذلك، تم تسليم ستة مواطنين فنزويليين وثلاثة أطنان من الكوكايين إلى فنزويلا، التي أكدت ولايتها القضائية. حيث تم القبض عليهم في وسط المحيط الأطلسي في 22 فيفري.

ولا يزال ثلاثة آخرون من ناقلي المخدرات المشتبه بهم رهن الاحتجاز في مقر مكتب مكافحة المخدرات.

وكانوا على متن مركبهم ينقلون طنًا من الكوكايين عندما تم إيقافهم قبالة ساحل دومينيكا، وهي ولاية صغيرة تقع شمال المارتينيك.