مصادرة الطائرات بدون طيار المستخدمة خلال المظاهرات ضد مقتل نائل ومسح جميع بياناتها

أمرت محكمة غرونوبل بإرسال نسخة من البيانات من الطائرات بدون طيار المستخدمة خلال مظاهرة بعد وفاة نائل. إلى Cnil ثم مسح جميع التسجيلات.

وعاقبت المحكمة الإدارية في غرونوبل محافظة إيزير بسبب إساءة استخدامها لطائرات بدون طيار في 5 جويلية. خلال مظاهرة نظمت بعد وفاة الشاب نائل في نانتير.

في أمرها الصادر يوم الجمعة والذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه يوم أمس الأحد. وجدت المحكمة “هجومًا خطيرًا وغير قانوني بشكل واضح على إحدى الحريات الأساسية”. بسبب استخدام طائرتين بدون طيار خارج الإطار القانوني بمناسبة هذه التظاهرة المحظورة أمامها. من محكمة غرونوبل.

في الواقع ، لم تتخذ المحافظة قرارًا سابقًا يسمح بالتقاط الصور وتسجيلها ونقلها بواسطة الكاميرات المثبتة على الطائرات.

وأشار المحافظ لوران بريفوست في دفاعه إلى أن الصور لم تُسجل. وأن إبلاغ الجمهور “يتعارض مع الأهداف التي تسعى إليها البعثة”.

لكن المحكمة احتفظت بـ “انتهاك الحق في احترام الحياة الخاصة”. لأن الأشخاص المشاركين في هذا التجمع لم يتم إبلاغهم باستخدام هذه الطائرات”.

وهكذا ، أمر القاضي المحافظ بإرسال نسخة من بيانات الطائرة بدون طيار إلى اللجنة الوطنية للمعلوماتية (Cnil). ثم مسح جميع تسجيلات 5 جويلية في غضون 72 ساعة.

وأشاد سيرج سلامة في رسالة لفرانس برس بـ “نصر عظيم”. يقول ، مع Adelico “وجدنا أنه في كثير من الأحيان. يستخدم المحافظون طائرات بدون طيار دون إصدار أوامر. في حين أن الإطار القانوني لاستخدامها صارم للغاية” مع الالتزام على وجه الخصوص بتحديد أوقات وأماكن الاستخدام.