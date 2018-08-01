مصادر أمنية تونسية.. لا وجود لجزائريين في عملية السطو على بنك القصرين

قالت وكالة تونس أفريقيا الرسمية للأنباء اليوم الأربعاء إن مسلحين سطوا على فرع بنك في محافظة القصرين الواقعة على الحدود مع الجزائر.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله “فرع أحد البنوك الواقعة بمدينة القصرين تعرض إلى هجوم من قبل مجموعة مسلحة.

وتناقلت وسائل اعلام محلية ان حادثة الاقتحام نفذها اربعة مسلحون تضم 11 عنصرا بسفح قريب من المنطقة.

وتم وفق ذات المصادر اقتحام البنك باستعمال اسلحة كلاشينكوف فيما بقي العناصر المتبقون برفقة صاحب السيارة.

وذكر راديو موزاييك الخاص ان المسلحين نفذوا العملية بوجوه مكشوفة، مضيفا انهم تحادثوا خلالها بلهجة جزائرية.

فيما لم تذكر وزارة الداخلية التونسية في بيان لها ان هناك جزائريون في العملية ولم تلمح لتحدثهم باللهجة الجزائرية.

ويقع فرع البنك، عند مفترق طرق بمحافظة القصرين، قرب سوق صغيرة للملابس المستعملة، ومحطة لسيارات الأجرة.