مصادر ترجح تواجد الطفلة آية المختفية بوهران “حراڨة” في إسبانيا

يرجح أن تكون الطفلة يوسفي عيسى آية البالغة من العمر 14 سنة، المفقودة بوهران منذ 30 نوفمبر المنصرم، موجودة بإسبانيا.

ولا تستبعد مصادر امنية أن تكون هذه المراهقة قد وصلت الى الأراضي الاسبانية” حراڨة”عن طريق البحر وتواصل مصالح أمن تحقيقاتها.

وكان أفراد أسرة هذه التلميذة في الطور المتوسط قد أبلغوا مصالح أمن ولاية وهران بعد اختفاءها.

وقد تمت مباشرة على الفور حملة للبحث والتحقيقات مع وضع اجراء خاص لنشر المعلومات في حينها عبرالوطن.

ومن جهة أخرى تم توقيف ثلاثة أشخاص الأربعاء بدائرة عين الترك في قضية تحويل قصر والتحريض على فساد الأخلاق.

وقبل يومين أبلغت أم لمراهقة أخرى تبلغ من العمر 16 عاماً عن اختفاء ابنتها للشرطة .

حيث سمحت التحقيقات من تحديد مكان الفتاة والتي وجدها المحققون مع ثلاثة اشخاص في مكان معزول برأس فلكون.

وتم العثور بحوزة هؤلاء الأشخاص على كمية من المخدرات وأسلحة بيضاء والتي تم حجزها من طرف عناصر الشرطة.